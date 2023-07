Massimo Pratesi, 43 anni di servizio nella polizia municipale di Pontassieve

di Leonardo Bartoletti

Dopo oltre 43 anni di ininterrotto servizio nella polizia municipale del Comune di Pontassieve va in pensione Massimo Pratesi. Assunto nel 1980, Pratesi ha ricoperto nella polizia locale vari ruoli: da agente a ispettore, fino a quello di comandante, che ha svolto per 25 anni. Nato a Pontassieve, dove da sempre risiede e vive con la propria famiglia, si è diplomato al Liceo Classico "Michelangiolo" di Firenze nel 1979 e nello stesso anno si iscrive all’Istituto di storia della facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, finché nel 1980 vince il concorso per agente di polizia municipale. Da lì una carriera svolta sempre all’interno del corpo, di cui dal 1998 è comandante e che lo ha visto ricoprire questo incarico anche all’interno delle gestioni associate con i comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano, dal 2013 al 2015, e dal 2016 ad oggi dei comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno.

Figura molto legata al suo territorio e alla sua comunità, ha dedicato tutta la vita professionale al proprio Comune, che ha servito per oltre 43 anni durante i quali si sono succedute ben dieci diverse amministrazioni comunali e cinque sindaci. Che Pratesi, in occasione della chiusure del proprio percorso professionale, ha voluto riunire.

A Massimo Pratesi succede l’Ispettore Marco Stagi, attuale vice comandante del corpo. "Salutiamo una persona che ha dato tanto al nostro territorio – dice la sindaca Monica Marini -. Un riferimento per amministrazione e comunità".