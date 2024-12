Martelli Group Spa inaugura il più grande stabilimento logistico sostenibile del Centro Italia

CAMPI BISENZIO (Firenze) Alla presenza del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, entra ufficialmente in funzione il nuovo stabilimento di Martelli Group Spa. Si tratta della più grande e innovativa piattaforma logistica dedicata ai surgelati del Centro Italia. Il nuovo impianto si distingue per l’elevata efficienza energetica, l’utilizzo di sistemi frigoriferi a basso impatto ambientale e un isolamento termico di ultima generazione che garantisce una significativa riduzione dei consumi. Per la realizzazione dello stabilimento, Emme Gel (società di Martelli Group Spa) ha sostenuto un importante investimento di 23,5 milioni di euro, risultato di due anni di intensi lavori. Questo ambizioso progetto punta a una crescita del fatturato a regime del 30% e ad un significativo incremento dell’occupazione nell’area toscana, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

La nuova struttura, all’interno della quale sono stoccati, insieme ai prodotti Emme Gel, anche i prodotti di altre aziende, dispone di 20.000 posti pallet e supera i 14.000 metri quadrati di superficie coperta. Presenta inoltre innovazioni all’avanguardia nel carico e scarico dei veicoli. Martelli Group Spa ha realizzato il nuovo stabilimento nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica. Il nuovo fabbricato si avvale di sistemi tecnici altamente performanti e adotta tutte le tecnologie utili a ridurre le emissioni di gas serra: a partire dai nuovi motori refrigeranti a basso impatto ambientale (NH3+CO2) che non sfruttano combustibili fossili. Si aggiungono inoltre i pannelli isolanti in Pir Supreme con spessore di 240 mm garantiscono un risparmio energetico del 30% rispetto al vecchio stabilimento. In tema di energia sostenibile, l’impianto sarà interamente coperto da 7.000 metri di pannelli fotovoltaici, pari a 1,3 MWh che copriranno il 25% del fabbisogno energetico dell’azienda.

Il Gruppo Martelli sta ultimando le pratiche per il Bilancio di sostenibilità e per i Certificati Carbon Footprint. L’eccellente impianto sostenibile ha fatto conferire a Emme Gel gli autorevoli certificati bianchi, riconosciuti dal Governo alle società particolarmente virtuose dal punto di vista energetico.