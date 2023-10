Martedì del Vieusseux. Partenza con Moravia

Anna Banti, Dino Buzzati, Italo Calvino, Alba De Céspedes, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia. Sono alcuni dei nomi delle grandi scrittrici e dei grandi scrittori del Novecento di cui il Gabinetto Vieusseux conserva carte, documenti, manoscritti e dattiloscritti nei fondi custoditi presso l’Archivio Contemporaneo Bonsanti e a cui dedica la rassegna "I martedì del Vieusseux". Sei gli appuntamenti da oggi a novembre nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi alle 17.30, a ingresso gratuito.

"L’archivio Bonsanti è un vero scrigno delle meraviglie - afferma il direttore del Gabinetto Vieusseux, Michele Rossi - e abbiamo ideato questo ciclo di incontri e letture a cadenza settimanale per svelare alcuni di questi tesori nascosti. Saranno delle lezioni aperte e dal taglio divulgativo, pensate per avvicinare non solo studiosi e specialisti ma un pubblico senza età alle voci di questi grandi autori del Novecento".

Si parte con Alberto Moravia. A raccontarlo saranno Simone Casini, curatore di tutti gli scritti dell’autore per Bompiani, e Marino Biondi, che si è dedicato allo scrittore attraverso i suoi molti studi di narrativa italiana.

Intanto, per ampliare le occasioni di apertura al pubblico dell’Archivio Bonsanti e sostenere il rilancio del Gabinetto, Comune e Vieusseux hanno siglato un accordo biennale di collaborazione e sinergia, per individuare nuovi spazi in centro storico e accogliere il patrimonio dell’Istituto e sviluppare congiuntamente proposte culturali. L’accordo prevede, oltre al sostegno economico al Vieusseux, anche la messa a disposizione dei rispettivi spazi per l’organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, presentazioni di libri e eventi culturali.