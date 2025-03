Marradi piange "Pape" Gurioli. Pianista di fama internazionale

Marradi piange Giampaolo "Pape" Gurioli, morto ieri a 65 anni, e senz’altro il più noto dei tanti musicisti marradesi. Pianista eclettico, di fama internazionale, ha suonato con Jovanotti, Laura Pausini, Giorgia, Lunapop e Cesare Cremonini, partecipando a prestigiosi eventi come l’Mtv Awards di Londra e il ‘Pavarotti & Friends’. Vasto il cordoglio, a Marradi come tra i tanti musicisti che conoscevano Pape. "Gurioli - dice il sindaco marradese Tommaso Triberti - è stato un esempio di talento e dedizione alla musica, capace di spaziare dal pop al jazz, fino alla musica contemporanea. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e nel panorama musicale internazionale".

"Per la mia generazione - ricorda il sindaco - era ‘Pape di Marradi, quello che suona con Jovanotti!’, e lo raccontavamo con orgoglio, come se un pezzetto di quel palcoscenico fosse anche nostro. È una cosa propria di noi marradesi: il successo di uno è l’orgoglio di tutti. Prima di diventare musicista a tutti gli effetti – conclude Triberti - Pape è stato per alcuni anni professore di musica alle nostre scuole medie. Poi ha spiccato il volo, ma sempre mantenendo un rapporto profondo e fecondo con il paese. Oggi Marradi ha perso un grande artista, la musica ha perso un grande interprete".

P.G.