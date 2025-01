Marradi, parte la raccolta rifiuti porta a porta in alcune zone

Firenze, 20 gennaio 2025 - A partire dal 3 febbraio alcune vie di Marradi subiranno un adeguamento del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati per servire alcune zone in cui i mezzi di raccolta non riescono ad operare, anche per il rispetto di quanto previsto dal codice della strada. Nelle aree coinvolte si procederà alla raccolta porta a porta, tramite un bidoncino personale che sarà abbinato all’utenza e consegnato a domicilio dal personale incaricato di Hera. Le utenze che non verranno trovate a casa potranno ritirare il bidoncino all’Ecosportello Hera in via Campana 16, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8 alle 13.

Le zone coinvolte e le modalità di conferimento

Le modifiche al servizio di conferimento dei rifiuti riguarderanno le seguenti vie e zone del comune di Marradi: località La Colombaia; via del Poggio; via della Sassonia; via Cattani (dal civico 1 al civico 3); via Monsignor Luigi Montuschi; vicolo della Torre. La raccolta avverrà ogni mercoledì mattina ma l’utente dovrà esporre il bidoncino il martedì dalle 18.30 davanti alla propria abitazione. Sarà comunque possibile continuare a conferire i rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali di Marradi utilizzando la Carta Smeraldo fornita lo scorso giugno in occasione dell’adeguamento del servizio. La raccolta differenziata a Marradi. A seguito del completamento dell’adeguamento del servizio, dal 26 settembre scorso nel Comune di Marradi è stato attivato l’accesso ai cassonetti dei rifiuti indifferenziati mediante Carta Smeraldo, con l’obiettivo di consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione e dare nuovo impulso alla raccolta differenziata, consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di carta, plastica/lattine, organico e vetro. In particolare, nel 2023 i dati sulla raccolta differenziata a Marradi evidenziavano una percentuale del 39,6% ma già da agosto 2024 la media si è attestata oltre il 73%, evidenziando il percorso migliorativo avviato. Nei mesi scorsi sono stati forniti i nuovi kit per la raccolta differenziata, con l’introduzione dei cassonetti Smarty sul territorio per il rifiuto indifferenziato, apribili solo con Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri cassonetti invece sono rimasti ad apertura libera. Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).