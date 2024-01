"MARRADI: Aqualy sostiene il Club sportivo culturale Marradese con una nuova partnership"

Club sportivo culturale Marradese ha un nuova partnership presentata ufficialmente al Palazzetto dello Sport di Marradi, recentemente ristrutturato e intitolato a Francesco Cappelli, alla presenza delle istituzioni cittadine e degli atleti. Aqualy, leader dell’acqua in brick con sede proprio a Marradi, dove un paio di anni fa ha aperto il suo stabilimento, e che già sponsorizza in serie A il Sassuolo, ha deciso di dare una mano anche alla locale società sportiva. "Siamo felici di annunciare questa preziosa collaborazione, – spiega Andrea Pieri, Presidente del CSC – e siamo onorati di poter contare sul sostegno di un’azienda così importante, che fa da sponsor a società sportive anche di serie A, ma non trascura l’attenzione ad una società sportiva più piccola e di un paese di confine, dove non è facile trovare risorse. La scelta di Aqualy di strutturare la loro sede a Marradi dà importanza a tutto il territorio e alle persone che ci vivono, e tante persone che lavorano in Aqualy hanno i figli tesserati con la nostra Polisportiva".