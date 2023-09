Mariodavide Leonardi, Violista Fuoriclasse dell'Orchestra Toscana Classica a Firenze

Si è formato con fuoriclasse quali Bruno Canino, Milan Radic, Ignacy Miecznikowski; ha vinto premi internazionali e compone colonne sonore per la tv. Giovane talento della viola, Mariodavide Leonardi è solista dell’Orchestra Toscana Classica, nel doppio concerto di oggi e domani (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. La direzione è affidata a Marco Alibrando. Leonardi sarà protagonista nel “Concerto per viola e orchestra in re maggiore” di Carl Stamitz, mentre ad aprire e chiudere le serate saranno due pagine mozartiane, “Divertimento per archi in re maggiore” e “Scherzo musicale in fa maggiore”.