Marina di Candeli, rinascita vicina. Impianto rinnovato e nuovo gestore

Cercasi un nuovo gestore per l’impianto sportivo comunale di Marina di Candeli. Il contratto è scaduto il 31 dicembre; ora il Comune ha pubblicato sulla piattaforma Start il bando di procedura negoziata: farà una selezione tra chi presenterà una manifestazione di interesse.

A differenza dei tradizionali 3 anni di concessione, stavolta la gestione durerà ben 7 anni: è possibile poiché il consiglio comunale ha approvato la classificazione dell’impianto come "privo di rilevanza economica" permettendo così di più che raddoppiare la durata del contratto col Comune.

Marina di Candeli infatti dovrà essere sottoposta a una manutenzione che durerà circa 6 mesi, con cantiere da 200 mila euro che partirà tra ottobre e dicembre prossimi.

Prevede il rifacimento del circolo del tennis, degli spogliatoi, dei bagni e degli uffici. Saranno inoltre riorganizzati e ristrutturati interamente gli spazi del servizio infermeria e dell’accoglienza.

Per almeno un semestre (se tutto procede secondo il cronoprogramma), dunque, l’impianto non sarà utilizzabile, motivo per il quale si può prolungare il suo contratto di concessione che vale, per l’intera durata, 490 mila euro. Anche l’aggiudicatario dovrà però apportare delle migliorie alle strutture, con la realizzazione di un dehors e uno spazio coperto che lo colleghi all’edificio esistente. Il nuovo contratto di gestione partirà all’incirca ad aprile.

L’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione, si impegna a erogare un contributo annuale di 3.000 euro.

L’impianto sportivo di Marina di Candeli è composto da un’area recintata di 3.112 metri quadri con tre campi da tennis (due in terra rossa ed uno in superficie sintetica) con illuminazione un edificio di 100 metri quadri di cinque locali, di cui due spogliatoi con servizi igienici e docce e tre locali di servizio (ingresso/segreteria, direzione e deposito), da una zona per la tenuta e rimessaggio delle imbarcazioni, da una zona di accesso al fiume per le barche e da un’area parcheggio di circa 1465 metri quadri.