Marina di Candeli cambia look 200mila euro per spogliatoi e uffici

Nell’agosto del 2023 l’allora amministrazione comunale aveva già approvato uno stanziamento da 100 mila euro da variazione di bilancio per dare un nuovo look a Marina di Candeli. Ora a più di un anno di distanza e con la nuova consiliatura, la cifra raddoppia: con 200 mila euro l’impianto sportivo comunale in riva d’Arno potrà davvero cambiare volto. Dall’avanzo di amministrazione, un’altrafetta di fondi dunque viene dedicata alla ristrutturazione del circolo del tennis.I lavori previsti per il 2025 includono il rifacimento di spogliatoi, bagni e uffici.

Saranno riorganizzati e ristrutturati gli spazi del servizio infermeria e dell’accoglienza.È stato redatto il nuovo documento di indirizzo alla progettazione; ora il prossimo passo è la definizione del progetto che era atteso già per il 2023. Ma, garantiscono dalla giunta, il raddoppio del finanziamento è stato fondamentale per donare nuova vita a un impianto apprezzato dalla comunità e dagli atleti: nell’ultima festa dello sport le atlete del circolo sono state premiate dal sindaco e dal vice.

"Ora la struttura sarà totalmente rinnovata e resa più accogliente. Questo impianto comunale non è solo un luogo di sport e benessere, ma anche un punto di aggregazione e socialità per molti cittadini" dicono il primo cittadino e il suo vice.

La struttura comunale di via della Massa, chiamata Marina di Candeli perché al tempo era il punto di incontro di chi veniva a prendere il fresco "al mare di Candeli", ospita tre campi da tennis e tante attività legate al fiume Arno sul quale si affaccia come la canoa e il beach volley. Sull'impianto c'è un anche progetto di ampliamento redatto nel 2020 per una nuova struttura coperta sostenibile da collegare a quella già esistente.

Nel 2020 era stato candidato al bando “Sport e periferie” del Ministero con un progetto che prevedeva la realizzazione di un nuovo spazio da 130 metri quadri con una nuova sala per corsi di ginnastica e laboratori, un’area ricettiva e una “comfort zone”, oltre a un bar. Il bando non fu vinto, ma l’attenzione per Marina di Candeli e il suo sviluppo vanno avanti.