Maria Pia e Luciano, il giorno più bello Oggi i 50 anni di matrimonio Una vita e mille emozioni: insieme

L’avventura di una vita trascorsa insieme, raggiunge traguardi che ti emozionano. E lasciano il segno. E così, oggi, come lo fu quel 16 giugno del 1973, sarà una giornata speciale e unica per Maria Pia Papini e Luciano Ciofi. Brinderanno ai loro (primi) 50 anni di matrimonio, Maria Pia e Luciano, e lo faranno – oltre che con la figlia Lucia –, sotto l’amorevole sguardo delle sorelle della sposa, Paola e Maria Antonietta. Una vita insieme, Maria Pia e Luciano. Nelle mille soddisfazioni e negli ostacoli. Oggi come in quel 1973. E come sarà domani.

r.g.