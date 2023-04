Maria Callas, l’inarrivabile Un concerto omaggio

Sarà a Firenze, in Santissima Annunziata il 23 luglio nell’ambito del Musart Festical, la prima mondiale del concerto di gala per il centenario della nascita di Maria Callas. Un grande evento, una prima mondiale dedicata alla Divina in scena per il tour in Italia con la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante e di grandi nomi della musica internazionale tra cui Olga Peretyatko, Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni, il maestro Beatrice Venezi, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini a Vicenza, il maestro Fabrizio Maria Carminati, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini a Firenze e Milano, il maestro Piero Romano direttore dell’Orchestra Ico della Magna Grecia a Taranto. ’Callas 100’ – questo il nome dello spettacolo prodotto della ForTune Music & Shows in collaborazione con Musart, DuePunti Eventi di Vicenza e Teatro Arcimboldi di Milano – avrà tappe italiane a Taranto (6 settembre), Vicenza (9) e Milano (28).

Per Davide Cicchetti, produttore del format internazionale, "la celebrazione del centenario di Maria Callas viene realizzata attraverso un format semplice ma basato sui valori dell’eccellenza artistica. Al classico concerto di Gala con artisti top del panorama internazionale, abbiamo pensato di aggiungere un testo creato ad hoc per l’evento, che sará recitato ed intercalato tra i brani musicali oltre ad essere affidato alla lettura di una attrice di primissimo piano, che per le date italiane sará Laura Morante. In tal modo verrà descritto il personaggio Callas a tutto tondo, dandone una dimensione non solo vocale ma anche profondamente umana. Il progetto ’Callas 100’ nasce in una dimensione assolutamente internazionale, quindi alle tre date estive italiane, si aggiungeranno tre date internazionali in alcune delle venues leggendarie della musica classica mondiale. Il 1° novembre andremo in scena alla Smetana Hall di Praga, il 3 dicembre alla Carnegie Hall di New York e il 20 dicembre al Musikverein di Vienna".

I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone.