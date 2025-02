Maria Amelia Monti fa uno ’strappo alla regola’

Uno ‘Strappo alla regola’. É lo spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba e prodotto da Gli Ipocriti di Melina Balsamo che Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano mettono in scena domani al TeatroDante Carlo Monni (alle 21). Il fil rouge è l’amicizia, se vogliamo insolita, fra Moira, la maschera di un cinema, e Orietta, che invece è il personaggio di un film dell’orrore che riesce a fuggire dal suo assassino attraverso, appunto, uno strappo nello schermo. Per ritrovarsi nella sala deserta del cinema, dove incontra Moira, in un intreccio che mescola ironia e suspense, portando entrambe le protagoniste a riflettere sulle proprie esistenze e sul coraggio di cambiare il proprio destino. Ma c’è dell’altro che lega lo spettacolo ed è l’interazione fra cinema e teatro così come, probabilmente, gli ‘strappi’ che le due attrici raccontano sono più di uno. Strappi alla quotidianità della vita e a tutto ciò che magari siamo indecisi se cambiare o meno. O, chissà, restare nonostante tutto nella propria ‘comfort zone’.

Così Moira, una donna disperata e che vive una relazione tossica da cui non riesce a uscire, temendo di perdere il proprio posto di lavoro, cerca di convincere Orietta a rientrare nel film e a farsi in questo modo uccidere, mentre Orietta, determinata a rimanere nella realtà, la spinge a cercare uno ‘strappo’ nella sua vita per cambiarne il corso. A dare ulteriore ‘vivacità’ allo spettacolo una comicità dai ritmi incalzanti, per una commedia che tiene sospesi gli spettatori in una sorta di mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza gli incubi peggiori di ognuno di noi. Ma nel fine settimana, al Teatrodante, saranno protagonisti anche i giochi teatrali per grandi e piccoli con ‘Legami’ (sabato 15 alle 16,30) e la straordinaria avventura di Bubu (domenica 16 alle 16,30) con ‘L’Elefantino’, in cui i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla.

