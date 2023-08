"Margini" al Lumen Una commedia punk

Tre amici cercano di organizzare un concerto per una famosa band punk nella loro piccola e silenziosa città di provincia. Sarà “Margini”, primo lungometraggio di Niccolò Falsett a chiudere gli appuntamenti di “Fuori Sentiero”, la rassegna estiva ideata dal festival Sentiero Film Factory, domani allo Spazio Lumen. Il regista grossetano introdurrà il film che gli è valso il premio del pubblico alla 79ª edizione della Mostra del cinema di Venezia nel 2022 (ore 20.30 in via del Guarlone 25, ingresso libero). Il film, scritto da Niccolò Falsetti, insieme a Francesco Turbanti e Tommaso Renzoni. Il regista introdurrà la pellicola dopo aver presentato il suo corto “That’s la vie”.