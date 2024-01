Marcialla più moderna e sicura. Grossi interventi sulla viabilità. E sarà riparata anche la frana

Marcialla al centro di una serie di progetti per determinare il borgo che verrà. Terra di confine tra Barberino Tavarnelle e Certaldo, Marcialla sarà interessata da interventi per migliorare la sicurezza stradale, la fruibilità e l’accessibilità del paese oltre a potenziare servizi a favore della collettività. Prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio, la riorganizzazione della viabilità e la firma di un protocollo d’Intesa con il Comune di Certaldo per il ripristino di una frana.In particolare è pronto il progetto esecutivo che mira a realizzare un complesso di opere di miglioramento per la sicurezza della Strada provinciale 49 nel tratto che comprende tutto il centro abitato di Marcialla per potenziare le condizioni di sicurezza al traffico pedonale e delle auto. Saranno installati dissuasori laterali, semafori intelligenti, sensi unici alternati e nuovi attraversamenti pedonali di cui tre illuminati. Oltre all’istituzione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.

"L’obiettivo principale è la sicurezza dei cittadini", ha spiegato il sindaco David Baroncelli nell’incontro pubblico al teatro Regina Margherita di Marcialla per illustrare nel dettaglio il progetto alla comunità insieme ai tecnici e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fontani. "Il semaforo intelligente sarà installato per regolare il traffico nella strettoia istituendo un senso unico alternato. I semafori saranno monitorati da un sistema T-red per la verifica e il controllo del transito veicolare consentito". Per tutto il tratto dell’intervento, sono stati previsti tre attraversamenti pedonali illuminati e nove segnalati con strisce orizzontali. Lungo la viabilità che da piazza Brandi in direzione Tavarnelle arriva fino alla fine del centro storico, saranno istituiti sensi unici alternati con la presenza di dissuasori per proteggere la viabilità pedonale.

Il costo, finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze, è di 200mila euro. I lavori partiranno nei prossimi mesi. Tra gli interventi, un parcheggio di oltre 40 posti auto in via San Francesco per una spesa di oltre 350mila euro. A cui si aggiunge l’accordo per il consolidamento della frana che interessa Barberino Tavarnelle e Certaldo, in corrispondenza della scarpata sottostante la strada comunale di via San Francesco. Il progetto prevede un investimento complessivo pari ad 1 milione e 300 mila euro.