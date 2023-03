Marcia a Barbiana il 27 maggio L’edizione del centenario milaniano con l’alto patronato del Presidente

Il prossimo 27 maggio, ventiduesima edizione della Marcia a Barbiana, che quest’anno, per il centenario dalla nascita di don Milani, sarà sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. L’appello per la marcia è tratto da ‘Lettera ai cappellani militari’: "Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri". L’organizzazione della marcia, che si tiene in apertura delle celebrazioni del centenario, è curata dal comune di Vicchio con l’istituzione culturale Don Milani, la fondazione Don Milani, l’associazione gruppo Don Milani di Calenzano, promotori del Comitato nazionale per il Centenario.