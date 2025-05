Marcello Brugioni nuovo presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana

Nuovo corso per l’Ordine dei Geologi della Toscana, l’ente che riunisce i professionisti della regione. Presidente dell’ente è diventato Marcello Brugioni (foto), iscritto dal 1986, esperto nell’ambito dei temi inerenti il dissesto idrogeologico e rischio idraulico, oltre che nella pianificazione di area vasta e di protezione civile. Fino al 2023 Brugioni è stato dirigente all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; collabora con il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Firenze per la ricerca nei temi della pericolosità e del rischio idrogeologico. Con lui lavoreranno per tutta la durata del mandato (fino al 2029) anche il vicepresidente Gabriele Grandini, Roberta Giorgi nel ruolo di segretario e Mirco Bernardoni in quello di tesoriere. I nuovi consiglieri sono inoltre: Luca Angeli, Bruno Bagnulo, José Gerardo Calò, David Daini, Luca Gardone, Stefano Gentili e Vania Pellegrineschi. "Oggi e nel prossimo futuro – ha detto Brugioni - il contributo dei geologi sarà sempre più fondamentale nella progettazione e nella gestione del territorio, per contenere gli effetti dei fenomeni innescati dai cambiamenti climatici. Ringrazio il precedente presidente Riccardo Martelli e tutto il precedente consiglio per il grande lavoro svolto nel corso di questi anni".