Maratona di nuoto per i malati di Sla, un successo

Firenze, 20 novembre 2023 – ll cuore della Compagnia di Babbo Natale batte forte. Anche quest'anno i Babbi sono scesi in vasca per i malati di Sla per partecipare alla maratona di nuoto "Una vasca per Aisla Firenze", la nona edizione, che si è svolta alla piscina di San Marcellino sabato e domenica . L’obiettivo erano 500 km nuotati, ne sono stati nuotati 740. Si è chiusa con numeri record questa edizione. Sono stati in 400 a nuotare e 10 mila euro raccolti che andranno a sostenere i servizi di Aisla Firenze per le persone con Sla.

La Compagnia di Babbo Natale ha aperto la maratona , tanti babbi in costume da babbo natale hanno nuotato accompagnati dal Presidente Silvano Gori. Ampia partecipazione tra le Istituzioni: per il Comune di Firenze l’Assessore allo Sport Cosimo Guccione, il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Milani e il Consigliere Alessandro Draghi, per la Città Metropolitana il Consigliere Nicola Armentano. Alla chiusura è venuto anche il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Tantissime le società del nuoto e non solo che si sono susseguite per tutta la maratona: le più numerose Viola Swim Team, partner ufficiale, gli Amici del Nuoto e i mitici master della Firenze Nuota Master. E poi ESSECI, U.S. Affrico, Scandicci Nuoto, Tropos, UISP, Firenze Triathlon, PO HA FI, S. Casciano Nuoto, Hydron Fitness, Pallanuoto CPF Waterpolo, Podistica Oltrarno, La Fontanina e centinaia di persone di tutte le età che hanno raccolto l'appello.