Maratona anni Settanta

di Andrea Settefonti

Sono oltre 500 gli iscritti alla quinta edizione per la Chianti Classico Marathon, la corsa in programma oggi con partenza in piazza Vittorio Veneto, a Mercatale. A organizzare l’evento, un comitato di cui fanno nomi del podismo come Agostino Scortichini, Tiberio Maestrini, Silvia Del Carmine, Stefania Guerrieri, Adriano Belloni, Fabio Benelli, Marco Canocchi, Alberto Bellosi, Stefano Coletti, Maurizio Franciolini, Niccolò Bartolini. A loro si sommano poi decine di volontari. L’idea della gara nasce negli anni Settanta grazie ad un gruppo di amici maratoneti di Mercatale. Tre i percorsi proposti dalla Chianti Classico Marathon: Ultra Trail, lunga 46 km che si affianca, come da tradizione, alla Trail di 21 km e il Passo Libero - Nordic Walking di 10 km. Diverse anche le tre partenze, alle 7 l’Ultra Trail, alle 8.30 la Trail, alle 9 il Passo Libero - Nordic Walking e passeggiata. Il tragitto non soltanto sudore e fatica, ma anche piacere per la scoperta del territorio e di monumenti, fortificazioni, complessi religiosi, esempi di architettura contemporanea. Come le Cantine Antinori, l’Abbazia di Badia a Passignano, il borgo medievale di Montefioralle, il Castello di Verrazzano, Villa Sant’Andrea a Fabbrica, il Castello di Gabbiano, l’Osservatorio di Luciana, Villa Belvedere.

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato atleti da Usa, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Estremo Oriente, Europa e Paesi dell’Est. Ieri anticipazione della manifestazione dedicata ai più piccoli con la minimaratona "Vieni a correre con noi". Chianti Classico Marathon vede anche la collaborazione di Podistica Valdipesa e Unione Polisportiva Tavarnelle, dei Comuni di San Casciano, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, la presidenza del Consiglio regionale e gli sponsor storici che sostengono la manifestazione sin dagli esordi, il Consorzio Vino Chianti Classico e ChiantiBanca. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana di Firenze.