Manutenzione, firmato l’accordo: "Sono passaggi determinanti"

Accordo firmato, anche per i Comuni di Signa e Scandicci, per la manutenzione della ciclovia dell’Arno e del sentiero della bonifica. Su proposta del consigliere delegato alla mobilità Francesco Casini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione con la Regione Toscana, per la manutenzione effettuata nel corso del 2023 nei tratti di ciclabile esistenti e di quelli in via di completamento. "Si tratta di passaggi decisivi e determinanti – ha commentato Casini - che vanno a concretizzare un disegno strategico della Città Metropolitana per la mobilità sostenibile in tutto il territorio metropolitano". L’accordo interessa anche i Comuni di Firenze, Fiesole, Campi Bisenzio, Empoli e Montelupo Fiorentino, tutti i tratti di piste ciclabili presenti sulle due sponde dell’Arno: dal percorso che va dalle Cascine ai Renai, a quello di Badia a Settimo. Per individuare in dettaglio i tratti destinati al contributo regionale ed ottenere le risorse sarà necessario produrre, oltre agli atti di approvazione dello schema di convenzione siglati da ciascun soggetto firmatario, anche la rendicontazione dei lavori. Favorevole all’atto il gruppo "Centrodestra per il cambiamento" "Auspichiamo che i lavori vengano effettuati nel più breve tempo possibile – ha detto la consigliera Alessandra Gallego - superando le criticità emerse in corso di progettazione per alcuni tratti".