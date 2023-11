Manto stradale e muri perimetrali. Il nuovo volto di via Fontelucente

Via Fontelucente sta per riaprire. Il rifacimento del fondo stradale,a carico del Comune, e quello dei muri perimetrali privati sono ormai ultimati. Ci sono voluti oltre tre anni, buona parte spesi fra burocrazia e reperimento fondi, ma adesso le transenne saranno rimosse. Una buona notizia per gli automobilisti, che però preoccupa i residenti. Anche senza averne le caratteristiche, questa caratteristica viuzza è infatti una delle "scorciatoie" per raggiungere la Valle del Mugnone, senza passare da Fiesole capoluogo; un utilizzo "improprio", che preoccuparsi. Tanto che una quarantina di residenti hanno inviato una lettera a sindaco, assessore al territorio e gruppi politici per chiedere garanzie sulle modalità di riapertura e di regolamentare il transito d’accesso. Nel documento si ricorda anche che la zona è classifica ad alto rischio frana. Fontelucente è infatti "codice rosso", il livello massimo di pericolosità, dopo che la collina nel 1966 fu interessata da un’imponente frana che ha lasciato segni ancora oggi visibili. Gli studi e le indagini effettuate hanno previsto che servono oltre 10milioni euro per la messa in sicurezza. Niente però è mai stato mai fatto. Da qui la richiesta dei residenti di sapere come l’Amministrazione vuole procedere.

D.G.