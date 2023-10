“Sì alla nuova pista”: aeroporto, la manifestazione a Firenze

Firenze, 14 ottobre 2023 – E’ stata molto partecipata la manifestazione indetta dai cittadini di Peretola, Quaracchi e Brozzi che dicono sì alla nuova pista dell’aeroporto.

“Vogliamo la nuova pista, basta no”, è la scritta che campeggiava sui cartelli e sugli striscioni dei manifestanti. A partecipare all’iniziativa una galassia di sigle e associazioni. Dopo la sfilata, il corteo è confluito ai giardini pubblici di via della Saggina dove ci sono stati i vari interventi.

Un momento della manifestazione dei "Sì aeroporto"

“Siamo scesi in piazza – dicono i cittadini – in favore della realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Peretola. Usciamo dalle nostre case per migliorare la vita di migliaia di abitanti e per favorire la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro”. "Pista sì, ma non così”, è stato uno degli slogan della manifestazione.