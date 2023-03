Firenze, una marea in marcia per la scuola. E scoppia l’entusiasmo per Schlein

Firenze, 5 marzo 2023 - Bella ciao. Finisce così in piazza Santa Croce a Firenze. Ma sono stati striscioni e cori, balli e felicità in stile amarcord, come alle manifestazioni del liceo. Finisce con il pallottoliere impazzito: erano in più di cinquantamila per gli organizzatori, meno di ventimila per la questura. In verità è quasi impossibile computare quella marea d’umanità varia, stipata e festante come non si vedeva da tempo, nella piazza sorvegliata da un marmoreo Dante. Non ci sono stati gli scontri pericolosi delle frange estremiste (alla fine il sindaco Nardella ringrazierà questura e prefettura per la sorveglianza), ma gli incontri ravvicinati, quelli sì, eccome. La manifestazione è indetta dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil "in difesa della scuola e della Costituzione" dopo che il pestaggio di stampo squadrista di un gruppo di studenti del “Miche“ aveva acceso una disputa politica nazionale arrivata all’epilogo della richiesta di dimissioni da parte della neosegretaria Pd Elly Schlein del ministro dell’istruzione Valditara. Era stato lui a minacciare provvedimenti disciplinari per la preside del liceo Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino (vera star al corteo di ieri) che nella sua circolare diventata virale, inviata anche agli studenti, aveva messo in guardia dal pericolo...