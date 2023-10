Manifestazione Pro Palestina, l’imam di Firenze: “La pace si fa garantendo diritti”

Firenze, 14 ottobre 2023 – Circa 500-700 persone hanno preso parte a Firenze alla manifestazione a sostegno della pace in Palestina. Il corteo ha preso avvio dai giardini della Fortezza da Basso e in testa c'era uno striscione per chiedere maggiori fondi per il diritto allo studio. Alla manifestazione ha partecipato anche l'imam di Firenze, Izzedin Elzir.

"La vita umana è sacra per tutti i popoli – ha detto Elzir – e va garantita per tutti. La realtà fiorentina è scesa in piazza per dire basta guerre, sì alla pace. Mai come adesso è necessario il cessate il fuoco. Noi europei possiamo insegnare al mondo come si fa: abbiamo fatto due guerre mondiali, ma da 70 anni viviamo in pace”.

Prosegue l’Imam. "In quel territorio non è una questione di odio, ma di diritti. Se li portiamo a chi non ne ha possiamo creare un processo vero e giusto di pace, ma questo non può essere fatto mangiando il territorio palestinese ogni giorno di più”