Manifattura Tabacchi, pronto il parcheggio. Quattrocento posti a rotazione per tutti

É stato aperto ieri il nuovo parcheggio di Manifattura Tabacchi, la cui gestione è stata affidata ad Apcoa Parking Italia Spa, operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa. La struttura consiste in 800 nuovi posti auto – di cui 400 a rotazione e 400 destinati ai privati - distribuiti su 4 piani interrati per un totale di 26mila metri quadri di superficie realizzati sotto gli edifici di nuova costruzione BB1 e BB (accesso da via Tartini, 11) usufruibili a tariffe competitive e accessibili a tutti 24 ore su 24. Si tratta di un nuovo tassello del progetto di rigenerazione urbana intrapreso da Manifattura Tabacchi, "volto – si legge in una nota di Manifattura e Apcoa – a restituire alla città un vero e proprio quartiere animato da spazi e servizi eco-friendly all’insegna della cultura, della moda, del food, dell’arte e del design, a disposizione non solo di chi nell’ex fabbrica di sigari ci lavora, studia o abita, ma anche di chi frequenta e vive l’area circostante".

La struttura di sosta è stata realizzata in conformità dei più moderni standard di costruzione e distribuzione degli spazi, al fine di conseguire la massima funzionalità ed efficienza, ma anche sicurezza: il parcheggio è infatti dotato delle più moderne tecnologie di gestione e di sistemi di sorveglianza sempre attivi volti a garantire la piena sicurezza degli utenti. Il nuovo parcheggio prevede di ottenere la certificazione SmartPark, standard di certificazione per i parcheggi sostenibili, entro ottobre 2023. "In tale contesto – aggiungono – oltre alle logiche costruttive e impiantistiche seguite da Manifattura Tabacchi, le competenze e l’esperienza di Apcoa Parking Italia permetteranno di dotare l’area di sosta di una serie di servizi e soluzioni che favoriscono la mobilità alternativa in ottica di sostenibilità, con l’obiettivo di realizzare un vero e proprio hub urbano della mobilità. Già attive da oggi quattro colonnine di ricarica elettrica. Prossimamente saranno disponibili un servizio di bike sharing elettrico, a cui si aggiungerà l’installazione di locker board automatici".

I parcheggi dei piani -1 e -2 (circa 400) già attivi, sono adibiti per la sosta a rotazione, mentre i restanti dislocati nei piani -3 e -4 sono destinati ai futuri residenti delle abitazioni in costruzione all’interno della ex fabbrica di sigari fiorentina.