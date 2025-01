Manifattura Tabacchi, 2756 metri quadrati per housing sociale

Firenze, 10 gennaio 2025 - Sono 2756 i metri quadrati di superficie del complesso della Manifattura Tabacchi, a Firenze, che verranno destinati ad housing sociale nella forma della locazione temporanea a canone calmierato. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore a casa, welfare, accoglienza e immigrazione Nicola Paulesu. L’intervento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prevede l’utilizzo di una quota del 20% dell’intera superficie utile lorda del complesso da destinare a edilizia residenziale sociale convenzionata, in locazione temporanea, per un periodo di 12 anni. Con 'alloggio sociale' il Comune fa riferimento alla definizione secondo cui si tratta di unità immobiliari adibite all’uso residenziale che svolgono la funzione di ridurre il disagio abitativo in particolare di giovani coppie, individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere al libero mercato. Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze sarà quello previsto ai sensi degli accordi territoriali attualmente vigenti sulle locazioni abitative per il Comune di Firenze, ribassato del 20%. La convenzione prevede inoltre obbligo per l'operatore di sottoscrivere accordi integrativi con i sindacati degli inquilini al fine di concordare l’esatto importo del canone da applicare ai nuclei familiari. “Mettiamo in campo altre opportunità di housing sociale per fornire ulteriori risposte sul tema abitativo e venire incontro alle esigenze dei cittadini”, sottolinea Paulesu.