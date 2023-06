Mancanza di requisiti igienici Chiusa un’attività di ristorazione nella zona di San Lorenzo

Mancanza di requisiti igienici. Con queste motivazioni è stato chiuso un ristorante nella zona di San Lorenzo. Martedì, durante i controlli programmati dalla polizia municipale insieme ai tecnici dell’azienda sanitaria locale, l’attenzione è stata rivolta all’attività gestita da un cittadino straniero. L’ispezione dei locali destinati alla preparazione dei cibi ed al loro stoccaggio ha evidenziato che i pavimenti, i piani di lavoro e i materiali erano sporchi, con incrostazioni di grasso. Erano inoltre presenti confezioni alimentari con oli e polveri con indicazione solo in cinese dalla quale non si comprendeva quali fossero le caratteristiche organolettiche ed il giorno di apertura. In un pentolone erano impilati pezzi di pollo ed anitra crudi, senza alcuna indicazione di quando fossero stati porzionati. Sui fornelli erano presenti diverse pentole, alcune con cibi in preparazione, altre con cibi già preparati, tutte molto sporche. Inoltre, veniva riscontrata la presenza di insetti, per i quali non era stato predisposto un adeguato piano di contenimento. L’attività, oltre a essere sanzionata per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, veniva immediatamente sospesa dalla Asl. Potrà riaprire quando avrà dimostrato di aver adeguatamente ripristinato le condizioni igieniche ed adottato idonei provvedimenti per impedire la presenza di insetti. "Le regole su igiene e salute devono essere rispettate perché rappresentano anch’esse requisito di sicurezza" ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese.