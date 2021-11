Sei autisti assenti per malattia. Sei a casa per mancanza di Green pass. Così, in assenza di personale a disposizione per le sostituzioni, ieri sono saltati dodici turni, soltanto su Firenze e provincia, il che significa che altrettanti autobus non sono mai partiti dal deposito per fare il giro previsto. Notevoli, prevedibilmente, i disservizi e le proteste da parte dei cittadini che sono rimasti a lungo inutilmente in attesa alle fermate. Venti, anche venticinque minuti, segnalavano impietosi i display di alcune fermate degli...

La cronica carenza di autisti colpisce insomma persino Autolinee Toscana, l’azienda che è subentrata (anche) ad Ataf nella gestione del trasporto pubblico locale nella Regione. "Prima dell’avvio della nostra gestione – replicano da Autolinee Toscane – saltavano anche cinquanta turni al giorno, con conseguenze pesanti sul servizio. Al momento del nostro subentro, a partire dal 1° novembre, abbiamo invece avuto un miglioramento netto: il problema si è ridimensionato, probabilmente proprio grazie alla novità e alla riorganizzazione generale. Per tutta la prima settimana abbiamo avuto al massimo 6-7 turni saltati al giorno. Adesso stiamo nuovamente registrando qualche disagio, che cercheremo di affrontare progressivamente con nuove assunzioni".

A oggi, oltre a prendere tutto il personale di Ataf, Li-nea e delle altre aziende regionali che è stato disponibile a passare al nuovo gestore, Autolinee Toscane ha assunto quarantonove nuovi autisti in più, confermando inoltre quarantanove contratti interinali (i dati si riferiscono non solo a Firenze, ma a tutta la Toscana, anche se il capoluogo ha l’incidenza più alta).

Ma non solo. Venti verificatori che avevano le caratteristiche per poter guidare l’autobus sono tornati a fare gli autisti, mentre altre quindici assunzioni sono previste fra dicembre e gennaio.

E nel frattempo? Servirà un po’ di pazienza. Per gli autisti che non hanno il Green pass, come per tutti gli altri lavoratori, la legge prevede il mantenimento del posto di lavoro, sia pure senza percepire lo stipendio. E, vista la penuria di professionisti in questo settore, non è nemmeno facile trovare contratti a termine per sostituire gli assenti dal lavoro.

"Stiamo cercando autisti, soprattutto in vista delle nuove assunzioni che sono previste fra dicembre e gennaio – spiegano ancora da Autolinee Toscane – ma non si trovano persone interessate. È un lavoro che non riscuote grande interesse, anche perché è difficile e costoso ottenere le abilitazioni. Chi fosse disponibile può candidarsi attraverso la sezione ‘carriere’ del nostro sito oppure tramite le agenzie interinali che collaborano con noi".