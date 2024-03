Alta formazione, da Big Academy 69 nuovi top manager per la Toscana

Firenze, 14 marzo 2024 – Quasi 70 “top manager” formati complessivamente in tre anni, più di 60 aziende coinvolte ed un modello unico nel suo genere, che per la prima volta esce dai confini toscani per fare scuola in altre regioni. Si consolida il successo di BiG Academy, il progetto di alta formazione promosso da ACSI (Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale), rivolto ai professionisti che vogliono ampliare le proprie abilità manageriali, che quest’anno porta in dote alla Toscana 23 nuovi dirigenti con competenze di alto profilo, estendendosi al contempo al territorio della Calabria, dove è partita la prima classe di 6 professionisti a Vibo Valentia. Un risultato che è stato celebrato giovedì 14 marzo, all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze con la consegna dei diplomi ai 23 manager che lo scorso dicembre hanno concluso con successo il corso di alta formazione manageriale e che si aggiungono agli altri 46 professionisti formati dall’avvio della prima classe, nel 2021. Con un’età media di 38 anni, il 44% dei 69 nuovi top manager proviene prevalentemente da aziende del territorio che lavorano nei settori energetici e metalmeccanici, il 16% dal settore informatico/TLC, mentre il 14% da quello dei servizi e della Gdo (14%). Oltre alle imprese fondatrici dell’Academy (Baker Hughes, El.En Group, KME, Leonardo, Thales, insieme all’Università di Firenze e al sostegno di Fondazione CR Firenze), il progetto ha coinvolto finora 60 aziende di tutta Italia, il 54% delle quali di piccole e medie dimensioni e il 42% di grandi dimensioni, che hanno deciso di investire sul percorso di alta formazione per potenziare le competenze manageriali dei loro funzionari più promettenti, per garantire loro una visione più completa e approfondita del business ed un’accelerazione nel proprio sviluppo professionale. “Da quando siamo partiti il progetto si è via via consolidato ed arricchito di nuove realtà che hanno creduto nell’eccellenza della nostra formazione – spiega Paolo Ruggeri, presidente di ACSI e BiG Academy. – In futuro auspico che BiG Academy possa diventare la Business School della Toscana, attraverso un costante ampliamento ai settori produttivi delle aziende e alla provenienza geografica. Siamo particolarmente orgogliosi di aver formato finora 69 manager, dei quali 23 quest’anno, che potranno portare nelle loro realtà di riferimento il patrimonio di conoscenze, modelli e pratiche assimilato durante il percorso di studi”. ‘’L’evento di domani conferma l’assoluta efficacia del progetto – dichiara Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione CR Firenze – e anche quanto sia necessario, all’interno del nostro tessuto economico e produttivo, il bisogno di potenziare le competenze manageriali. Avevamo auspicato che il ‘modello Big Academy’, per la sua particolarità, potesse uscire dai confini regionali e ci fa molto piacere che questo sia affettivamente avvenuto con grande soddisfazione da parte di tutti i partner’’.

