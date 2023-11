La mamma di Kata denunciata per rissa. Ha ferito una donna in discoteca

Firenze, 20 novembre 2023 – Katherine Alvarez Vasquez, la mamma della piccola Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno scorso, è stata denunciata dalla polizia dopo un litigio con una connazionale all'interno dei bagni di una discoteca fiorentina. L'altra donna, anch'essa peruviana, ha riportato ferite al volo inflitte probabilmente con un'arma da taglio.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle cause del violento alterco. Si cerca anche l'eventuale arma, non rinvenuta. Nei bagno dove si sono sviluppati i fatti non sono presenti telecamere.

I fatti sono accaduti intorno alle due della notte fra domenica e lunedi. La donna ferita è una 21enne peruviana. Trasportata al pronto soccorso, dove le sono stati applicati punti di sutura al volto. La prognosi al momento è di 20 giorni.

