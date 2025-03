Maltempo a Vicchio, dal Consiglio comunale la richiesta di stato emergenza nazionale

Vicchio, 25 marzo 2025 - Con un ordine del giorno presentato dallo stesso sindaco e votato all’unanimità il Consiglio comunale dà mandato all’Amministrazione comunale “a richiedere al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il Mugello con lo stanziamento di fondi congrui per procedere ad una completa ricostruzione dei siti oggetto di danno e per il sostegno alle famiglie e alle imprese che hanno subito i danni del maltempo”. Nell’ordine del giorno, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Toscana, si evidenzia la gravità dei danni subiti in seguito all’eccezionale ondata di maltempo, in particolare sul territorio, sulla rete stradale e dalle attività produttive, con la necessità di risorse straordinarie per la ricostruzione. Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno presentato congiuntamente dai Gruppi consiliari Obiettivo Comune e Vicchio Vive che esprime solidarietà e sostegno alle comunità del Mugello: “L’eccezionale evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio - si legge - ha causato danni devastanti alle attività economiche, aziende e lavoratori, ma anche alle abitazioni civili alle infrastrutture, all’intero tessuto sociale di Vicchio e del Mugello. Numerose famiglie hanno subito perdite ingenti e intere comunità si trovano oggi a fronteggiare una situazione di emergenza e grande difficoltà. La comunità del Mugello ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di resilienza e di solidarietà, con numerosi volontari che si sono attivati a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dall'alluvione”. Il Consiglio comunale “esprime la più profonda solidarietà e vicinanza alle attività produttive, aziende e lavoratori, nonché alle persone e famiglie colpite dall’alluvione”, rimarcando l’impegno “a lavorare insieme, maggioranza e minoranza, affinché Vicchio e tutto il Mugello possano superare questa prova nel più breve tempo possibile”.