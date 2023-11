Maltempo in Toscana, auto in fiamme sulla FiPiLi. A Vinci brucia cabina elettrica. I comuni più colpiti

Firenze, 2 novembre 2023 – Era attesa ed è arrivata. La tempesta Ciaran sta colpendo con violenza anche nel fiorentino, dove la situazione è in continua evoluzione a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di rami ed alberi pericolanti e caduti, dissesti alle coperture degli edifici, ed incendi di quadri elettrici.

I comuni interessati sono quelli di Scandicci, Barberino del Mugello, Barberino Val D'elsa, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Impruneta, Londa, Montaione, Pontassieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vinci.

La squadra del distaccamento di Empoli è intervenuta nel comune di Vinci, in via di Anchiano all’intersezione con via Leano, per l'incendio di una cabina di trasformazione dell’energia elettrica. I vigili del fuoco sono sul posto per garantire la sicurezza in attesa dell’arrivo del personale di Enel Energia. Secondo le segnalazioni ricevute risultano sprovvisti di energia elettrica la zona di Montalbano, con le frazioni di Salvino, Stamato, Santa Lucia, Faltognano e Anchiano del comune di Vinci.

C’è stato anche anche un intervento sulla FiPiLi al km 12 direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa per un incendio ad un’auto.