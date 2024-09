Maltempo, i torrenti nel mirino: "Al via la ripulitura del Chiella"

Lavori sul torrente Chiella a opera del Consorzio di bonifica Medio Valdarno avanti tutta. Proseguono a pieno ritmo gli interventi di risanamento idraulico del territorio in vista della stagione delle piogge. E che il maltempo delle ultime settimane ha contribuito sicuramente a velocizzare. Maltempo, ci riferiamo in particolare a quello dell’8 settembre scorso, che genera ancora numerosi strascichi fra i campigiani, alcuni dei quali, dopo l’alluvione del novembre 2023, hanno dovuto di nuovo fare i conti, anche se in misura minore, con l’acqua all’interno delle proprie abitazioni. Un intervento, in questo caso, richiesto espressamente dal Comune di Campi, come sottolineato anche dal sindaco Andrea Tagliaferri, presente ieri mattina insieme ai tecnici del Consorzio e all’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, all’inizio dei lavori di ripulitura e ‘ricavatura’ del Chiella.

"Si tratta di opere – spiegano dal Consorzio di bonifica – che eseguiamo direttamente noi e che sono comprensivi anche dello sfalcio della vegetazione circostante. I fanghi rimossi sono stati analizzati e riadagiati sulle sponde, lateralmente, in modo da ritrovare quella che è la sezione idraulica ottimale del fosso. E proprio in seguito a questi lavori, stiamo valutando con le altre amministrazioni comunali interessate su come intervenire anche in presenza dei tratti tombati, per le rispettive competenze, in modo da riuscire a effettuare una pulizia completa". Come ribadito infatti anche di recente dal presidente del Consorzio di bonifica, Marco Bottino, "Dopo quanto successo a novembre, abbiamo lavorato senza sosta per riportare alle condizioni pre-esistenti gli argini rotti o gravemente danneggiati dei corsi d’acqua e, in particolare a Campi, le opere che rientrano nelle somme urgenze, definite tali dall’apposita ordinanza commissariale regionale, sono state completate o sono in via di ultimazione". Continuano, inoltre, gli interventi di pulizia e videoispezione da parte di Publiacqua sulla rete fognaria, eseguiti in questi giorni in via Donizetti, via Ponchielli e via Cilea.