Greve in Chianti, 27 luglio 2019 - Ondata di maltempo in Chianti. La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala la chiusura della strada Sp 33 in località Greti, nel comune di Greve in Chianti, a causa di detriti in carreggiata e per la caduta di un albero in strada. Il personale del Global Service sta intervenendo per risolvere la situazione. "Date le condizioni meteo si raccomanda la massima prudenza alla guida", dicono dalla Città Metropolitana.

L'ondata di maltempo ha fatto registrare 113 millimetri di pioggia in tre ore e mezzo, come si vede dal grafico del Centro funzionale della Regione, che indica un picco impressionante. E' caduta anche la grandine. Attenzione particolarmente alta a San Polo, memore della bomba d'acqua del maggio 2018 che provocò gravi danni.

A Strada in Chianti 78,6 mm di pioggia in tre ore.