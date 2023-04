Maltempo a Firenze, paura per il forte vento: i vigili del fuoco intervengono su Ponte Vecchio

Firenze, 1 aprile 2023 – È stato un improvviso e violento temporale quello che ha colpito ieri sera Firenze, ma non solo. Dopo mezzanotte violente raffiche di vento miste a pioggia abbondante hanno attraversato la città. Tanti e in alcuni casi complessi gli interventi dei vigili del fuoco che oltre a provvedere alla chiusura del lungarno Vespucci per la messa in sicurezza di un ponteggio pericolante sono dovuti intervenire anche su Ponte Vecchio.

L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza della copertura di tutto il tratto del Corridoio Vasariano e delle due porzioni opposte. I laterizi e le tegole pericolanti sono stati raccolti e consegnati alla Polizia municipale che a sua volta li ha consegnati alla Soprintendenza.

I vigili del fuoco, per l’intervento che è durato circa 3 ore, hanno utilizzato una autoscala per il controllo e la messa in sicurezza del Corridoio.

Più complesso l’intervento in lungarno Vespucci che è stato chiuso per la messa in sicurezza di un ponteggio pericolante a causa del maltempo e del vento forte. La chiusura è avvenuta all’altezza del numero civico 16. Tanti altri interventi e segnalazioni legati al maltempo, ma fortunatamente non ci sono stati gravi danni o feriti.