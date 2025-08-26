Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Ciclista ha un malore in strada: trasportato in ospedale con l'elisoccorso
26 ago 2025
NICOLA DIRENZONE
Cronaca
Accade a Vicchio. L’uomo si è fermato a parlare con un conoscente, poi si è accasciato a terra. Intervento del 118, che si è subito reso conto che le condizioni erano serie

Elicottero Pegaso in una foto di repertorio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Careggi (Fotocronache Germogli)

Vicchio (Firenze), 26 agosto 2025 – Intervento dell’elisoccorso Pegaso nel pomeriggio di lunedì 25 Agosto, a Vicchio. Intorno alle 16, infatti, un uomo di 56 anni con la propria mountain bike stava transitando nella zona della stazione quando si è fermato a parlare con una conoscente.

Dopo poco, però, si è improvvisamente sentito male accasciandosi a terra. Subito ci si è resi conto della gravità della situazione, e sono arrivati i soccorsi sanitari del 118. L’uomo è stato rianimato e portato fino all’elisoccorso Pegaso, che nel frattempo era atterrato poco distante.

Da lì è iniziato il volo verso l’ospedale fiorentino di Careggi, dove il 56enne è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero serie.

