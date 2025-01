Malore sul posto di lavoro. Paura per un operaio 50enne

Tragedia sul posto di lavoro poco dopo le 17.00 di lunedì 13. Un uomo di 50 anni di origine Romena stava lavorando al rifacimento di un negozio in via 4 novembre, la via che porta al centro del paese, quando improvvisamente si è accasciato a terra. Subito gli altri operai che lavoravano insieme si sono precipitati per vedere cosa gli fosse successo. Con lui anche il fratello.

Immediati i soccorsi da parte del 112 mentre in attesa dell’arrivo della Misericordia di San Casciano che ha sede poco distante. Subito gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Arrivati sul posto infermiere e soccorritori hanno iniziato le manovre con i macchinari. La situazione è sembrata fin da subito preoccupante, tanto che è stata fatta arrivare anche la Misericordia di Barberino Tavarnelle con il medico. Per circa un’ora sono proseguite le manovre.

Nel frattempo via 4 novembre è stata chiusa al traffico da parte della polizia locale che ha deviato le auto sulla via Cassia fino alla fine dell’intervento dei mezzi di soccorso. L’operaio viveva con il fratello a Greve in Chianti, non era sposato, e lavorava come muratore piastrellista. Sconcerto da parte degli altri operai con cui lavorava, compreso il fratello che ha assistito al dramma. L’uomo è stato portato all’ospedale di Careggi.