Donna colta da malore in casa, arriva l’elisoccorso

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 24 giugno 2025 – L'auto medica partita dall'ospedale di Ponte a Niccheri è andata in supporto alla Misericordia di San Casciano Val di Pesa con infermiere e volontari soccorritori per una signora settantenne che ha accusato un malore nella sua abitazione.

L'intervento dei soccorritori

È successo a San Casciano Val di Pesa nel pomeriggio di oggi. In supporto è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che è atterrato in uno slargo accanto alla chiesa di Sant'Andrea in Percussina. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasferita sull'elicottero e trasportata in ospedale.