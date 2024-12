Malore al volante, prende una rotonda contromano, abbatte un palo e si scontra con un furgone

San Casciano Val di Pesa 8Firenze), 16 dicembre 2024 – Ha accusato un malore alla guida della sua auto e arrivato sulla via Cassia per Firenze alle porte del paese, invece di girare a destra ha preso contro mano la rotonda denominata dei Tre Pali e dopo avere abbattuto un palo della segnaletica stradale si è scontrato con un furgone che procedeva regolarmente in direzione di San Casciano. Ad assistere all’incidente una signora in motorino, che ha immediatamente avvisato il 112 e i familiari dell’uomo, un pensionato che vive a San Casciano. E’ successo dopo le 17 di lunedì 16 dicembre in un’ora di grande traffico. Sul posto si sono portate due ambulanze della Misericordia di San Casciano, una con infermiera e volontari, mentre l’altra di soli volontari. Uno dei due uomini a bordo del furgone ha soccorso il pensionato che traballante era riuscito a scendere dall’auto portandolo in sicurezza. Sul posto la polizia locale di San Casciano intervenuta per regolare il traffico intenso per l’ora, mentre la polizia dell’Unione comunale del Chianti fiorentino ha eseguito i rilievi. Sia il pensionato molto conosciuto e stimato a San Casciano per i servizi svolti negli anni passati alla Misericordia, sia l’uomo che si trovava sul furgone, sono stati portati all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri.