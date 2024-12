Malattie rare. Lions mobilitati per la ricerca

CeccutiÈ stata una serata ricca quella organizzata dal Lions Club Firenze Palazzo Vecchio a Villa Olmi. Ricca sia dal punto di vista umano, sia per i service che nel corso dell’evento sono stati devoluti a due importanti progetti solidali. Per cominciare, la festa degli auguri del Club Firenze Palazzo Vecchio ha visto la consegna di 1.000 euro destinati alla ricerca scientifica per la diagnosi precoce delle malattie rare: "Abbiamo scelto questo service – ha spiegato il presidente Lions Massimo Innocenti -, non solo perché si tratta di un progetto scelto dal Governatore del nostro Distretto Francesco Cottini per l’annata in corso, ma anche perché da sempre crediamo nella tutela dei diritti della famiglie con minori affetti da patologie neuro degenerative e nella promozione della ricerca scientifica nel campo della diagnosi precoce di malattie rare". Nel corso della serata sono stati raccolti altri 1.250 euro, grazie alla ricca lotteria organizzata dal Club, destinati stavolta alla Lions Club International Foundation.