Giornata mondiale del cuore, visite gratuite e eventi formativi a Ponte a Niccheri e a Torregalli

Firenze, 25 settembre 2025 – Fare prevenzione e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Questo, in sintesi, l’obiettivo della “open week” dedicata alle malattie cardiovascolari e organizzata da Fondazione Onda Ets, in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre.

Aderiscono all’iniziativa gli ospedali fiorentini della Asl Toscana centro di Santa Maria Annunziata e di San Giovanni di Dio con iniziative di prevenzione che si terranno dal 26 settembre al 4 ottobre 2025.

Ospedale Santa Maria Annunziata

A Ponte a Niccheri, a Bagno a Ripoli, nei giorni di venerdì 26, lunedì 29, martedì 30 e giovedì 2 ottobre (dalle 12 alle 14.30) nella Saletta Bimbi al piano terra dell’ospedale si terrà l’iniziativa dal titolo "Educazione alla prevenzione cardiovascolare", durante la quale saranno effettuate misurazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

Mercoledì 1° ottobre (dalle 14.30 alle 16, sesto piano atrio centrale) sarà la volta dell’evento formativo e interattivo rivolto ai pazienti in trattamento, cui si offre una formazione generale di educazione sanitaria di prevenzione cardiovascolare. L'evento sarà promosso dall’infermiere di cardiologia/Utic, dall’assistente sanitaria, da uno psicologo e dalla dietista.

Ospedale San Giovanni di Dio

Visite gratuite al San Giovanni di Dio il 30 settembre (orario 9-13) e il 2 ottobre (orario 15-19) con la dottoressa Clara Pigozzi. È possibile prenotare via mail, scrivendo a [email protected].

Il 1° ottobre (orario 9-13), presso l’ambulatorio di Cardiologia sono in programma le visite con il cardiologo Federica Michelotti. E’ possibile prenotare scrivendo a [email protected].

Malattie cardiovascolari, prima causa di morte a livello mondiale

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale. Più nello specifico, in Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. Nelle donne, le malattie cardiovascolari si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. Dopo la menopausa, però, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione. arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.