Maglia nera per le multe. Autovelox, è record nazionale: "Spesa media di 168 euro"

Nelle principali venti città italiane le multe stradali hanno garantito, nel 2024, incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento del +11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023. I dati arrivano dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. Firenze si piazza al terzo posto della classifica – prima della città gigliata ci sono Milano e Roma – con il 35,6% in più rispetto all’anno precedente. Se si analizza però il valore delle sanzioni stradali rispetto al numero di residenti dei vari Comuni, si scopre, secondo il Codacons, che l’importo pro-capite più elevato è nel capoluogo toscano, con una media pari a 168 euro di sanzioni a residente nel 2024. C’è poi il discorso autovelox: "Le stesse 20 città monitorate hanno incamerato grazie agli apparecchi di rilevamento della velocità 62,1 milioni di euro. Qui a salire sul podio della classifica è proprio il capoluogo toscano, con incassi da autovelox per 20,5 milioni di euro", si legge nel dossier.

Dati, questi, che però Palazzo Vecchio contesta numeri alla mano, facendo sapere che nel 2024 su 1.244.383 verbali della polizia municipale per infrazioni al codice della strada, quelli fatti a persone italiane sono in totale 811.034, mentre quelli a stranieri sono 433.349. Degli 811.034 verbali fatti a cittadini italiani, sono 147.840 quelli che hanno come destinatari i fiorentini sono l’11.8% del totale. L’importo medio di sanzioni pagato da ogni fiorentino è quindi 20.4 euro. L’assessore alla mobilità Andrea Giorgio spiega: "Dai numeri è evidente come le violazioni maggiori al codice della strada siano commesse da chi viene in città da fuori, e che le sanzioni fatte dalla Polizia Municipale siano a difesa dei fiorentini e della nostra città da parte di chi non rispetta le regole, ad esempio violando la ZTL o le corsie preferenziali, parcheggiando negli stalli riservati ai residenti o senza pagare la sosta, o da chi mette a rischio la nostra sicurezza stradale con velocità eccessiva o altre infrazioni".

Antonio Passanese