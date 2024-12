Firenze, madre e figlia australiane investite sulle strisce

Firenze, 5 dicembre 2024 – Due turiste australiane, madre e figlia di 61 e 28 anni, sono state investiste da un'auto, mentre attraversavano la strada, sembra sulle strisce pedonali in viale Galilei, all'altezza della scalinata di San Miniato: due turiste australiane, madre e figlia di 61 e 28 anni, Entrambe sono state portate in codice rosso a Careggi: trauma cranico per entrambe. Per questo il viale è rimasto chiuso a lungo in direzione di piazzale Michelangiolo.