Incidente, paura a Pianvallico. Sedicenne investita sulle strisce

Stavolta è andata bene, ma il tratto di strada che costeggia la zona industriale e commerciale di Pianvallico, tra Scarperia e San Piero a Sieve, si conferma insidioso per la presenza contemporanea di traffico sostenuto, specie nelle ore di ingresso e uscita delle numerose fabbriche, di pedoni e di ciclisti. Così nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 Novembre, poco dopo le 18.00, una giovane di 16 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava, sulle strisce pedonali, la Sp 503 (Viale Kennedy) per raggiungere la fermata dell’autobus.

E’ accaduto nella zona del Borgonuovo, dove si trovano negozi e una palestra, e sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 ed i carabinieri.

Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso poi, per fortuna, date le condizioni non gravi della giovane, si è optato per il trasporto in ambulanza, e in codice giallo, all’ospedale di Borgo San Lorenzo. In quel tratto di strada, reso pericoloso anche dai numerosi alberi che fiancheggiano la carreggiata, si sono verificati svariati incidenti, anche mortali.

E, a pochi chilometri di distanza, la notte dello scorso primo Settembre, venne investito e ferito gravemente un ragazzo di 16 anni che rientrave a casa a piedi dopo aver passato la serata in un locale della zona. In quel caso il conducente, che comunque aveva chiamato i soccorsi, si presentò dai carabinieri solo il giorno seguente.

Nicola Di Renzone