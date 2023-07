Macinacaffè, business cinese Azienda sestese investe a Shanghai

di Andrea Settefonti

Da Sesto Fiorentino alla Cina per insegnare che macinare il caffè è un’arte. Il caffè, si sa, è un pezzo dell’italian life style. A cominciare dalla macinatura. Lo sa bene Conti Valerio Eureka 1920, azienda di Sesto Fiorentino che produce macina caffè professionali e che ha inaugurato la prima filiale produttiva in Cina a servizio del mercato asiatico che saranno commercializzati nei canali di vendita sia professionali, sia domestici. Un passo che fa di Sesto Fiorentino la "Grinder Valley" italiana del caffè. Conti Valerio – Eureka 1920 è nata appunto nel 1920 e la filiale cinese fa capo a una new company: Conti Valerio (Ningbo) Electrical Equipment Co. Ltd.

Lo stabilimento si trova sulla costa a sud di Shanghai, in prossimità di una grande infrastruttura portuale che garantisce attività di logistica ottimali sia in ingresso sia in uscita. "In Cina saranno prodotte linee di macinacaffè per consolidare la nostra presenza nell’intero continente asiatico che rappresenta circa il 25% del fatturato di Eureka", commenta Maurizio Fiorani, managing director dell’azienda. "Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza in un mercato in forte sviluppo, dove abbiamo registrato una crescita che possiamo definire tumultuosa. Ora, grazie anche alle partnership estere, possiamo affermare che il territorio di Sesto Fiorentino sia ormai diventato la ’Grinder Valley’ del caffè beneficiando di queste sinergie internazionali".

Frutto di un investimento di cinque milioni di euro, si tratta della prima filiale estera del gruppo toscano. Nel 2022 l’azienda ha completato l’acquisizione della Italmill di Bergamo, e Alfa Meccanica, azienda di Sesto Fiorentino specializzata nella meccanica di precisione. Inoltre a settembre sarà inaugurato il raddoppio della sede storica di Sesto oggetto di un ingente investimento che porterà la struttura a 10mila metri quadrati, 4500 dei quali dedicati a magazzino centralizzato.

L’azienda, fondata da Aurelio Conti, con i marchi Eureka 1920 e Eureka Oro, oggi rappresenta l’avanguardia dei macinacaffè e macinadosatori per il canale professionale e per la casa. L’azienda ha registrato nel 2022 un fatturato di 59 milioni di euro (con il brand Eureka in crescita del 10% rispetto all’anno precedente) derivante per il 98% dalle attività export e oltre 150mila macinacaffè prodotti. Eureka investe il 5% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e conta su oltre 100 dipendenti diretti, con un’età media delle risorse umane pari a 35 anni. Dipendenti destinati ad aumentare a settembre con il raddoppio dello stabilimento di Sesto.