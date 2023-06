Lutto nazionale per Berlusconi, l’assessore Andrea Giorgio: “Sono d’accordo con Montanari”

Firenze, 15 giugno 2023 – L’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica del Comune di Firenze Andrea Giorgio sta con Tomaso Montanari. E lo fa sapere con una storia pubblicata su Instagram: “Sono d’accordo con lui – scrive l’assessore –. La beatificazione di Berlusconi anche no”.

Le parole dell’assessore fiorentino si riferiscono alla decisione del rettore dell’Università per stranieri di Siena di non esporre le bandiere a mezz’asta in seguito alla decisione del governo di istituire lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi.

"Di fronte a questa notizia naturalmente non si può provare alcuna gioia – scrive ancora l’assessore –, anzi la tristezza che si prova ad ogni morte. Ma il giudizio, quello sì, è necessario: perché è vero che Berlusconi ha segnato la storia, ma lo ha fatto lasciando il mondo e l’Italia assai peggiori di come li aveva trovati”.

"Chi oggi lo ricorda come innovatore o statista – prosegue – forse scorda i rapporti con la mafia, i conflitti di interesse, lo sprezzo per la libertà di stampa e la magistratura, la misoginia, le violenze di Genova, i rapporti coi dittatori o tanto altro”. “Quei voti fanno gola – si conclude la storia pubblicata su Instagram –, però serve un po’ di dignità”.