Ester e Edoardo morti nell’incidente a Barberino, lutto cittadino a Borgo San Lorenzo. I funerali

Barberino di Mugello (Firenze), 29 dicembre 2023 – Lutto cittadino sabato 30 dicembre a Borgo San Lorenzo. Lo ha proclamato il sindaco Paolo Omoboni in seguito al tragico incidente di Natale avvenuto a Barberino di Mugello, dove sono morti Ester Raccampo, Edoardo Lombardi e Leonardo Nutini.

"Abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino per domani 30 dicembre 2023”, annuncia il primo cittadino. “Un modo – prosegue – per manifestare il nostro cordoglio e quello dell’intera comunità borghigiana per la tragedia che ha coinvolto Ester e Edoardo, le loro famiglie e i loro amici”.

La bandiera del Comune di Borgo San Lorenzo sarà inoltre esposta a lutto e alle ore 10 ci sarà un minuto di silenzio “consentendo agli esercizi pubblici, i luoghi di lavoro e le attività economiche di fermarsi per rispettare il minuto di silenzio, anche abbassando le serrande delle attività”.

"Per le iniziative sportive del territorio che si svolgeranno nella giornata di domani – spiega ancora il sindaco – si potrà osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare e delle competizioni in ricordo di Ester ed Edoardo.

Domani, sabato 30 dicembre, alle ore 10, saranno celebrati i funerali dei due giovani insegnanti nella pieve di Borgo San Lorenzo.