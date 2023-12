Incidente mortale a Barberino, comunità in lutto. Sabato i funerali di Ester ed Edoardo

Borgo San Lorenzo, 28 dicembre 2023 – Saranno uniti anche nell’ultimo dolorosissimo viaggio, Ester ed Edoardo. Sabato alle 10, nella pieve di Borgo San Lorenzo, saranno celebrati i funerali dei due giovani insegnanti che hanno perso la vita in un tragico incidente nel pomeriggio di Natale.

Ester Raccampo ed Edoardo Lombardi, 29 anni entrambi, hanno trovato la morte lungo il viadotto che collega Barberino a Borgo San Lorenzo Lorenzo. Lo scontro frontale, violentissimo, contro l’auto guidata dal 58enne Leonardo Nutini di San Piero a Sieve non ha lasciato scampo ai due professori.

Un impatto talmente devastante che l’Opel guidata da Nutini si è incendiata. Anche il 58enne è morto sul colpo. Un destino infame li ha fatti incrociare poco dopo le 16 di domenica. Nutini, alla guida di una Opel, si stava dirigendo verso Cavallina. I due fidanzati, a bordo di una Toyota Aygo, viaggiavano verso casa dopo aver pranzato dalla famiglia di lui, a Pistoia.

Ci sarà un’indagine, per capire come e perché c’è stata quell’invasione di corsia. Ma per ora c’è solo tanto dolore per un dramma che ha sconvolto il Mugello, dove la coppia viveva.

Borgo San Lorenzo è una comunità straziata da questa pesante perdita. Come lo sono il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, dove Lombardi insegnava storia alle scuole medie e Barberino di Mugello, dove Raccampo aveva la cattedra di italiano, storia e geografia alla ‘Lorenzo de’ Medici’.

Edoardo Lombardi a Borgo San Lorenzo era arrivato per amore. Originario di Pistoia, conviveva in Mugello con la sua Ester. Si erano conosciuti ai tempi dell’università e insieme avevano intrapreso la carriera da docenti. Entrambi erano due stimati professori, amati dai loro studenti per la loro empatia e la loro grande umanità.

I tre Comuni si preparano a dare l’addio alla coppia. Dal pomeriggio di oggi le salme di Ester ed Edoardo saranno esposte alla Cappella della Misericordia di Borgo San Lorenzo.