Addio all'avvocato Ferlito, presidente dell'associazione “Stalking We Care”

Firenze, 16 aprile 2024 - La città piange la scomparsa dell’avvocato Vittorio Ferlito, presidente dell'associazione Stalking we care, venuto a mancare dopo una breve malattia all'età di 61 anni. Originario della Sicilia, Ferlito ha trascorso molti anni della sua vita a Firenze, dove si è dedicato con impegno e passione alla difesa dei diritti e alla lotta contro stalking, violenza e bullismo.

Specializzato in diritto penale e reati legati alle relazioni interpersonali, Ferlito era mediatore civile e commerciale presso la Camera di commercio di Firenze, ma soprattutto era il cuore pulsante dell'associazione Stalking we care, da lui ideata, fondata e voluta. Credeva fermamente che chiunque si trovasse vittima di stalking dovesse ricevere non solo supporto legale, ma anche un sostegno umano e empatico, senza giudizi, da persone con competenze diversificate. La sua memoria vive anche attraverso l'iniziativa "Diamo un calcio al Bullismo. Non cadere nella rete", un torneo di calcio a 5 da lui ideato e svoltosi lo scorso febbraio sul campo della Rondinella di Ponte a Greve, che ha promosso l'importanza della solidarietà e della sensibilizzazione contro il bullismo.

I funerali dell'avvocato Ferlito si terranno mercoledì 17 aprile, alle 10, presso la Cappella del commiato dell'Ofisa di via delle Panche 56. Gli amici e i membri dell'associazione Stalking We Care si stringono attorno alla famiglia, in particolare alla madre dell'avvocato, una donna di 90 anni che ha condiviso con lui gli ultimi istanti di una vita dedicata al bene degli altri.