Lutto a Castiglione della Pescaia: è morto Franco Roggiolani

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 1 dicembre 2024 – La comunità di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Franco Roggiolani, che si è spento all'età di 81 anni, nella propria abitazione. Durante il suo mandato, dal 1996 al 2001, Roggiolani (sindaco Pci e poi Pds) ha avviato il procedimento del primo piano strutturale di Castiglione della Pescaia, il passaggio delle urbanizzazioni dei comparti di Punta Ala al Comune, il progetto di ristrutturazione delle ex scuole elementari ed è stato inaugurato il museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia. “Lo chiamavano il semaio perché aveva, con la famiglia d'origine, un negozio di semi - lo ricorda la sindaca Elena Nappi - e questi semi li ha davvero seminati durante i cinque anni di mandato amministrativo. Tanti piccoli tasselli in progetti lungimiranti che utilizziamo ancora oggi. È stato un grande seminatore nel vero senso della parola, di cose che con il tempo hanno dato più o meno buoni frutti”. L'assessora Sandra Mucciarini, che per prima ha appreso la notizia della scomparsa di Roggiolani, ha detto che “mancherà alla sua famiglia, alla moglie Anna e la figlia Serena e a tutte quelle persone che in lui vedevano quell'uomo per bene ed onesto che era Franco Roggiolani”. Per volontà dello stesso Roggiolani non ci sarà funerale, solo una benedizione, e poi il corpo sarà cremato.