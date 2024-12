Toscana, lupo ferito a bordo strada: secondo caso in due giorni

Grosseto, 19 dicembre 2024 – Solo mercoledì 18 dicembre era stato ritrovato un esemplare di giovane lupo a poche centinaia di metri dalla città di Grosseto sulla statale Aurelia. Nella giornata di giovedì 19 dicembre,un nuovo ritrovamento a Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima. Si tratta del secondo caso in due giorni.

I Vigili del fuoco sono subito intervenuti e hanno trovato l’animale, probabilmente investito da un’automobile, che vagava ferito e disorientato ai bordi della carreggiata.

La squadra ha provveduto ad evitare che l'animale invadesse nuovamente la sede stradale in attesa dell'arrivo del personale addetto al recupero dei randagi. Successivamente è stato trasportato alla clinica veterinaria per le cure e per stabilire se si tratti di cane o lupo. Sul posto è giunta anche la Polizia provinciale.